İsrail saldırıları sonucu Gazze harabeye döndü

ÇEKİM TARİHİ: 8 Mart 2024

1. Harabeye dönmüş Gazze'den çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günkü yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 82 Filistinliyi öldürürken, 122 kişiyi de yaraladı.

Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Cuma gecesinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan bir dizi hava saldırısında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda evi hedef alan yoğun hava saldırılarında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

(XHTV)