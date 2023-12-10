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İsrail Saldırıları Sonucu Gazze'de Binlerce Çocuk Ebeveynlerini Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 25 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği, 640 bin çocuğun da evlerinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği, yaklaşık 640 bin çocuğun da evlerinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla bebek ve çocuğu öldürdü.

Gözlemevine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarında, şu ana kadar 9 bin 77'si çocuk olmak üzere 23 bin 12 Filistinli öldürüldü.

Yüzlerce çocuk da yıkılan binaların enkazı altında, hayatta kalma şansı çok düşük şekilde kalırken, Euro-Med toplam çocuk ölümü sayısının da 10 bini aşacağını öngörüyor.

Euro-Med, İsrail'in Gazze soykırımından yaklaşık 700 bin çocuğun etkilendiğini, bu sayıya öldürülen, yaralanan ve ülke içinde yerinden edilenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

Devam eden İsrail saldırıları, birçoğunun durumu kritik olmak üzere, 18 binden fazla Filistinli çocuğun da yaralanmasına yol açtı.

Euro-Med'e göre ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti; yaklaşık 640 bin çocuğun da evleri yıkıldı veya hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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