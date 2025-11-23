Haberler

İsrail Saldırıları Sonucu 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Son günlerdeki saldırılarda çok sayıda yaralı da var.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında bilgi verirken can kaybının 22'ye çıktığını duyurdu.

Basal, açıklamasında son olarak İsrail saldırısıyla hayatını kaybeden 1 Filistinliye ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

İsrail ordusunun, son birkaç saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde bir araç ile 4 eve saldırılar düzenlediğini belirten Basal, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün araçta, 2'sinin yoldan geçenlerden oluştuğunu kaydetti. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.

Aynı şekilde Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde El-Hudari ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirirken, 11 Filistinli yaralandı.

Nusayrat'ta "2. Kamp'ta" bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de bir eve saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun gün içinde Bureyc Mülteci Kampı ile Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların Kiryat Gat'taki ABD üssü ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hat'tı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
500
