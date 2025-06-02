İsrail Saldırıları Sonucu 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesine düzenlenen saldırıda ise Filistinli Bereş ailesinin evi vuruldu, 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bazı yaralılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

İsrail'in Cibaliya'da Filistinli Cüneyd ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde ise Bureyc Belediyesine ait aracın hedef alındığı saldırıda bir belediye çalışanı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kıyısında balık avlayan 2 balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bugün düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 693 kişi de yaralandı.