Üye Girişi
Haberler
Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

İsrail Saldırıları Sonucu 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah bölgesindeki bir BM okulunu hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, Refah kentinde de 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler (BM) okulunu hedef aldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Hemise Okulu'nun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okulda yangın çıkması sonucu Filistinli ailelerin kaldığı 15 çadır yandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık ekipleri, İsrail ordusunun dün kentin doğusunda Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybeden 9 Filistinlinin cesedine ulaştı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
img

Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
img

"Bundan sonra senin Sedat Peker'in benim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.