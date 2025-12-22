Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 937'ye yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saat içerisinde can kaybı 12 artarak 70 bin 937'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 405 sivilin öldüğünü ve 1115 kişinin yaralandığını duyurdu. Müzakereler sonucu varılan ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 12 artarak 70 bin 937'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 12 Filistinlinin naaşı ile 7 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 405 sivilin yaşamını yitirdiği, 1115 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 649 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 937, yaralıların sayısının da 171 bin 192 olduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
