İsrail Saldırıları Sonrası Gazze’de 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk olmak üzere toplam 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırılar çeşitli bölgelerde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı alanlara ve yardım bekleyen gruplara yönelikti.

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, İsrail'e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

