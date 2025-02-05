İsrail Saldırıları Sonrası Aile Üyelerini Kaybeden Gazeteci Enkazda

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail'in hava saldırılarında bombalanan ve birçok aile üyesini kaybettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinin enkazına aylar sonra gidebildi.

Ailesinden birçok kişi kaybeden Cadallah, İsrail saldırısı sırasında evde olan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kız kardeşi Dua'nın cenazesini bulabilmeyi ve onu usullere uygun bir şekilde defnetmeyi umuyor.

Cadallah'ın evi 11 Ekim 2023'te İsrail bombardımanının hedefi olmuş, saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil, ailesinden 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail soykırımı nedeniyle binlerce Filistinli gibi zorla yerinden edilen Cadallah, aylar sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki, İsrail hava saldırısında yerle bir olan evine dönebildi.

Ailesinin evinden geriye koca bir moloz yığını kaldığını gören Cadallah, yıkılan evin enkazından kaybettiği ailesinden geriye kalan anıları veya eşyaları alma fırsatını bile bulamadı.

Yıkıntıların arasından aile bireylerinden ve evden bir iz aramaya çalışan Cadallah, gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu ifade etti.

"Kız kardeşim Dua'yı enkazın altında bulabilmeyi umuyorum"

AA foto muhabiri Cadallah, aylar sonra, evi ve ailesinin evine geri döndüğünü, enkazın hemen yakınındaki mezarlığa gidip kaybettiği aile fertlerine Fatiha okuyup selam verdiğini aktararak, "(Vefat eden ailesiyle) Onlarla biraz konuştum. Ama durum çok zor. Bu yalnızlık çok ağır. Bugün evimin enkazına geri döndüm ve kontrol ettim. Kız kardeşim Dua'yı enkazın altında bulabilmeyi umuyorum. Hiç değilse usullere uygun şekilde defnedebilmek için bir parçasını." dedi.

"Bu savaş, daha önce tanık olduklarımdan çok farklıydı"

Yanı başında durduğu evinin enkazında İsrail'in yaklaşık 16 aydır devam eden saldırıları süresince yaşadığı acıları anlatan Cadallah, "AA foto muhabiri olarak, Gazze Şeridi'ndeki bu savaşı başından beri takip ettim. Ancak bu savaş, daha önce tanık olduklarımdan çok farklıydı. Bu, ölümün savaşıydı. Bu, soykırımın savaşıydı. Bu, yıkımın savaşıydı. Bu, açlığın savaşıydı. Bu, susuzluğun savaşıydı. Bu savaşta hiç kimse istisna değildi." diye konuştu.

"Bu savaş, gazetecileri de hedef aldı"

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılarında hiç kimseyi istisna olarak görmediğini vurgulayan Cadallah, "Bu savaş, gazetecileri de hedef aldı. 200'den fazla gazeteci ve foto muhabiri meslektaşımızı kaybettik." dedi.

Mesleğini icra ettiği zamanda hava, kara ve denizden istisnasız her yere saldırların düzenlendiğini ve pek çok zorluk yaşadığını belirten Cadallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok Gazzeli gibi ben de ailemi ve evimi kaybettim.. Babamı, 3 kardeşimi ve kız kardeşim Dua'yı kaybettim. Annem enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

Birden fazla savaşın içindeydim; bir yanda İsrail'in bombaları, bir yanda kaybettiğim ailem, bir yanda annemin yaralı hali. Birden fazla ateşin ortasındaydım. Çok zordu. Gerçekten çok ama çok zordu."

"Anadolu Ajansına ailemin tahliyesi ve yardımı için minnettarım"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başında Anadolu Ajansının eşi ve çocuklarını İstanbul'a tahliye ettiğini belirten Cadallah, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun, savaşın başında Anadolu Ajansı, eşimi ve çocuklarımı İstanbul'a tahliye etti. Orada onlarla ilgilenildi. Zamanla annem de Gazze'den çıkmayı başardı. Şu an Türkiye'de tedavi görüyor. Anadolu Ajansına, ailemin tahliyesi ve yardımı için minnettarım."

Birçok aile üyesinin artık hayatta olmadığını kabullenmenin çok zor olduğunu ifade eden Cadallah, "Ben hala Gazze'deyim. Şu anki duruma alışmaya çalışıyorum ama gerçekler çok acı. Her yerde hüzün var. Bir türlü uyum sağlayamıyorum." diye konuştu.

AA foto muhabiri Cadallah, sözlerini şöyle devam etti:

"Bombardımanı, babamı ve kardeşlerimi enkaz altından çıkarışımı, annemin nasıl kurtarıldığını, bu çok karmaşık bir duygu… Bir yandan Gazze'nin kuzeyine dönmenin hissi, diğer yandan umut kırıntıları ama en çok da o tarifsiz acı… Ailemi kaybettiğim o yere geri döndüm. Bunu kelimelerle anlatmak imkansız."

Cadallah'ın fosfor bombası kareleri

Cadallah, 2014, 2016, 2018 ve 2020'de İsrail'in düzenlediği Gazze saldırılarında da çok sayıda güçlü fotoğrafla bölgedeki durumu dünyaya yansıtmıştı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında 2014'te birincilik ve 2022'de Şirin Ebu Akile Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülleri kazanan Cadallah'ın, Filistinli kız çocuğunun İsrail saldırısında ölen küçük kardeşinin cenazesine bakışlarını yansıtan fotoğrafı, dünya basınında geniş şekilde yer almış ve sembolleşmişti.

Cadallah, Gazze'de devam eden saldırılarda, Filistin Dışişleri Bakanlığının "İsrail'in fosfor bombası kullandığını" bildirdiği anları gösteren fotoğraflar çekmişti.