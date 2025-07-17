İsrail saldırıları nedeniyle uçuşlara kapatılan İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

İran'ın İsfahan eyaletindeki Uluslararası Şehit Beheşti Havaalanı'nın bir aydan fazla süren aranın ardından iç ve dış hatlar uçuşlarına yeniden başladığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu uzun süredir uçuşlara kapalı olan havaalanı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saha incelemeleri, teknik, operasyonel ve güvenlik koşullarının ayrıntılı değerlendirilmesi sonucu İsfahan'daki Uluslararası Şehit Beheşti Havaalanı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldı.

Havaalanının altyapı hazırlıklarının tamamlandığı ve 34 günlük kapalı kalmanın ardından kısıtlama olmaksızın uçuşlar gerçekleştirileceği aktarıldı.

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle, sivil alanlara saldırı başlatmıştı.

Saldırılarda ülkenin havaalanları hedef alınmış ve çeşitli kentlerdeki havaalanlarında hasar meydana gelmişti.

Hem uçuş pistlerinde görülen hasar hem saldırılar nedeniyle sürekli aktif hale gelen hava savunma sistemleri nedeniyle ülkenin hava sahası uçuşlara kapatılmıştı.

İran, ilk adımda ülkenin doğusundaki, daha sonra batı ve merkezi bölgelerindeki uçuşlara izin vermiş, uçuşların 05.00-18.00 saatleri arasında yapılacağını duyurmuştu.