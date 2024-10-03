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İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan Türkiye'ye Göç

İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan Türkiye'ye Göç
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle 310 kişi daha Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bu grup, Lübnan'dan feribotla ayrıldı. Gelenlerin sayısı 1002'ye ulaştı.

İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan aralarında Türklerin de olduğu 310 kişi daha Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

'UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ'

Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, " Lübnan'a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer" dedi.

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan Türkiye'ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002 oldu.

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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