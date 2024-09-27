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İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 362 Yabancı Türkiye'ye Getirildi

İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 362 Yabancı Türkiye'ye Getirildi
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılan 362 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı. Lübnan'daki uçuşların askıya alınması nedeniyle deniz yolunu tercih eden yolcular, Türkiye'deki havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki yabancı uyruklu 362 kişi, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

Saldırılar nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, uçuşların askıya alınması nedeniyle deniz yoluyla ülkeyi terk etme kararı aldı.

Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan hareket eden "Dada Star" isimli gemi, 362 yolcusuyla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na geldi.

Limana yanaşan gemiden inen ve burada işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

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