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İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 315 Yabancı Uyruklu Türkiye'ye Getirildi

İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 315 Yabancı Uyruklu Türkiye'ye Getirildi
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İsrail'in saldırıları dolayısıyla Lübnan'dan ayrılmak isteyen 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Türkiye'nin Mersin iline getirildi. Yolcular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine yola çıkacak.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların askıya alındığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, bindirildikleri "Med Star" adlı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

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