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İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 315 Yabancı Türkiye'ye Geldi

İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'dan 315 Yabancı Türkiye'ye Geldi
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan kaçan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Yabancı vatandaşlar, işlemlerinin ardından Türkiye'deki havalimanlarına gönderilecek.

İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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