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İsrail Saldırıları Nedeniyle Filistinli Aileler Yerinden Edildi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde Filistinli aileler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi. Aileler, yiyecek ve su sıkıntısı yaşadıkları için bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde Filistinli aileler, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

Batı Şeria'nın Cenin bölgesinin doğusunda yaşayan Filistinli aileler, AA muhabirine, İsrail'in üç gündür devam eden saldırıları üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Filistinli aileler, İsrail'in bölgeye yönelik günlerdir devam eden saldırıları üzerine "yiyecek ve su sıkıntısı" yaşadıklarını ve bu sebepten bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan Filistinli Caber Ebu Rih, "İsrail ordusu evimize baskın düzenledi. Teçhizatını ve yiyeceği dahil ihtiyacı olan her şeyi beraberinde getirdi. Evimizi askeri bir noktaya çevirdi." dedi.

"Başınızın çaresine bakın"

Ebu Rih, İsrail ordusundan askerlerin kendilerine, "Başınızın çaresine bakın, uzun hikaye." ifadelerini kullanarak, kendilerine farklı bir yerde kalmalarını söylediğini aktardı.

Cenin'in doğusundaki durumu anlatan Ebu Rih, "Büyük bir yıkım var. Ordu, gerçek bir savaş yürütüyor. Halk yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor." şeklinde konuştu.

Ebu Rih, ailesiyle birlikte yerinden edilerek bir saattir yürüdüklerini, dağlık ve bilmedikleri bir alana doğru gittiklerini ifade etti.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 21 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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