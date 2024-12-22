İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusunu Tahrip Etti

İsrail ordusunun Lübnan'da en çok hedef aldığı yerlerden Nebatiye kentindeki saldırılardan tarihi doku da zarar gördü.

İsrail'in eylül ayında şiddetlendirdiği ve 27 Kasım'a kadar hava saldırıları düzenlediği Nebatiye'de, çok sayıda tarihi sayılabilecek ev ve kentin çarşısı ciddi hasar aldı. Lübnan'ın bağımsızlığını kazanma sürecinde rol alan eski Ekonomi Bakanı Muhammed Bek el-Fadl'ın evi de hasar gören tarihi yerler arasında bulunuyor.

Tarihçi Ali Mezraani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında zarar gören Nebatiye Çarşısı ve Fadl'ın evine ilişkin bilgi verdi.

İsrail saldırılarının Nebatiye'de özellikle tarihi evlere zarar verdiğine dikkati çeken Mezraani, "Nebatiye'de zarar gören yaklaşık 10 tarihi ev var." dedi.

"Tarihi 500 yıla, Memlüklere dayanan çarşı da İsrail saldırılarında ciddi hasar gördü, çevresindeki dükkanlar da 19. yüzyılın ortalarından kalmaydı." ifadelerini kullanan Mezraani, kentin tarihi yapılarının restore edilmesi gerektiğini belirterek, bunun miras bilinciyle yapılmasının önemini vurguladı.

Fadl'ın, Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasında önemli bir adam olduğunu belirten Mezraani, isminin ve imzasının, bağımsızlığını duyurduğu Lübnan bayrağında bulunduğunu söyledi.

Fadl'ın kökeninin 200 sene önce bölgeyi yöneten aileye dayandığını paylaşan Mezraani, Fadl'ın evinin 1930'larda inşa edildiğini hatırlattı.

Evin Nebatiye kentinin tarihi ve sanatsal dokusunu temsil ettiğini aktaran Mezraani, İsrail saldırılarında ciddi hasar aldığını ifade etti.

Mezraani, "Muhammed el-Fadl, bu çevredeki arazilerin çoğunu Nebatiye halkına, fakir ve muhtaçlara bağışladı. Kentteki Tekmiliyye Okulu'nun binasını da o bağışladı." dedi.

Evde önemli toplantıların yapıldığını söyleyen Mezraani, 1945'te dönemin Cumhurbaşkanı'nın da bu eve geldiğini kaydetti.

Mezraani, "Bu ev için Nebatiye'de ayakta kalan tarihi ve nadir evlerden biriydi diyebiliriz. Batı ile Lübnan mimarisinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış. Dolayısıyla eve girdiğinizde büyük bir salon sizi karşılar ve odalar arasında kemerler bulunur." şeklinde konuştu.

Evin ahşapla süslendiğini ve çevresinde işlemelerin bulunduğunu belirten Mezraani, "Mimarisiyle Lübnan'ın güneyinde benzerine az rastlanır evlerden biridir." ifadelerini kullandı.

"Evinin kapısı her zaman açıktı, cömertliğiyle meşhurdu"

Fadl'ın evinin yanındaki evde yaşayan emekli dişçi Misbah Ammar da "50 yıldan uzun süredir burada ikamet ediyorum. İsrail saldırıları sebebiyle burası büyük zarar gördü." dedi.

Ammar, çevrede zarar gören evlerin en az 70 yıllık olduğunu paylaşarak, "Bu mahallenin tamamı Fadl'ındı ve kendisi halkın saygı duyduğu birisiydi. Evi de en az yüz yıllıktı." diye konuştu.

Özellikle seçimlerden önce Fadl'ın evinde toplantılar ve kutlamalar düzenlendiğini söyleyen Ammar, "Evinin kapısı her zaman açıktı yani cömertliğiyle meşhurdu." şeklinde konuştu.

İsrail saldırısına değinen Ammar, karşı evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanarak yerle bir edildiğini anlattı.

Öte yandan Nebatiyeliler, 5 Mart 1986'da hayatını kaybeden Muhammed Bek el-Fadl'ın Lübnan'ın bağımsızlığında rolü olmasına rağmen devlet tarafından hak ettiği itibarı görmediğini de düşünüyor.