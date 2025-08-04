İsrail Saldırıları: Hayatını Kay bedenlerin Yüzde 30'u Çocuk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 30'undan fazlasının çocuk olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 31 Temmuz 2025 itibarıyla İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 31 Temmuz itibarıyla yaşamını yitiren 60 bin 199 Filistinliden 18 bin 430'unun çocuk olduğu, bunun da hayatını kaybedenlerin yüzde 30,8'ini oluşturduğu kaydedildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında 9 bin 735 kadının hayatını kaybettiği, bunun da toplam can kaybının yüzde 16,1'ini teşkil ettiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerden 4 bin 429'unun yaşlı olduğu ve Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yüzde 7,3'ünü oluşturduğu belirtildi.