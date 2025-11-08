Haberler

İsrail Saldırıları: Gazze'de Can Kaybı 241'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ateşkes anlaşmasının ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 72 saatte 10 cansız bedenin hastanelere ulaştığını duyurdu. Toplamda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 69 bin 169 olarak belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 72 saatte (3 günde) Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 9'u enkaz altından çıkartılan 10 cansız bedenin ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 241 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu sürede 614 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 522 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023 itibarıyla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 169'a, yaralıların sayısının 170 bin 685'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 284 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.