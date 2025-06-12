İsrail Saldırıları: Gazze'de 52 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 52 Filistinli hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerin 32'sinin yardım bekleyen siviller olduğunu belirtirken, saldırıların çoğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde "ölüm tuzağı" olarak kullanılan İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinin çevresinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi, İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında sözde yardım dağıtım bölgesinin yakınında bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Sağlık kaynaklarına göre, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Mekkusi bölgesinde 4 kişi insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Bi'r en-Nace bölgesine düzenlenen bombardıman sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Cibaliya kasabasının güneyinde yer alan Zerka bölgesindeki Halave Mülteci Kampı ve bitişiğindeki Halave Okulu'nu boşaltmaları için binlerce yerinden edilmiş kişiye uyarı broşürleri attı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Avde Hastanesi, "Netzarim Koridoru" yakınında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

Nasır Hastanesi ise güneydeki Han Yunus kentinde İsrail bombardımanında 12 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hastane kaynakları, Han Yunus'un güneyindeki Batn es-Semin bölgesine yönelik bombardımanda da 2 kişinin öldüğünü aktardı.

Refah'ta ise sözde yardım noktası yakınında bekleyenleri hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kentin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateşte de 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail saldırıları nedeniyle iletişim kesildi

Filistin Telekomünikasyon Kurumu, İsrail'in altyapıya yönelik sistematik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, daha önce yapılan tamir çalışmalarına rağmen ana iletişim hatlarının hedef alınmaya devam ettiğini belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail'in iletişim hatlarını hedef alması nedeniyle Gazze'deki ekiplerle bağlantı kurmakta büyük zorluk yaşadıklarını ve insani yardım koordinasyonunun aksadığını açıkladı.