İsrail Saldırıları: Gazze'de 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bölgedeki sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Yine Deyr el-Belah'taki İsrail saldırısında, bir evdeki karı - koca yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.