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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de düğün yapamayan çift, sığındıkları okulda evlendi

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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de düğün yapmaya imkan bulamayan Macid el-Durra ve Sare Ebu Toha, sığındıkları okulda dünya evine girmek zorunda kaldı. Geçen yıl nikahı kıyılan çift, 7 Ekim'de düğün töreni planlarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bunu erteledi. Gelin ve damadın yakınlarıyla arkadaşlarının katıldığı törende, Gazze Şeridi'ndeki bombardıman nedeniyle, genç çift ve aileleri buruk bir sevinç yaşadı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de düğün yapmaya imkan bulamayan Macid el-Durra ve Sare Ebu Toha, sığındıkları okulda dünya evine girmek zorunda kaldı.

Geçen yıl nikahı kıyılan çift, 7 Ekim'de düğün töreni planlarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bunu erteledi.

İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle Macid ve Sare, El-Mağazi Mülteci Kampı'ndaki okulda dünya evine girdi.

Gelin ve damadın yakınlarıyla arkadaşlarının katıldığı törende, Gazze Şeridi'ndeki bombardıman nedeniyle, genç çift ve aileleri buruk bir sevinç yaşadı.

"Eşimin hayali beyaz gelinlik giymekti"

Damat Macid Durra, AA muhabirine, düğün merasimini İsrail'in saldırıları nedeniyle sığınmacıların bulunduğu bir okulda düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Düğünümüzü Gazze'nin en iyi yerlerinden birisinde yapma hayali kuruyorduk. Orada çok güzel bir düğün yapmaya hazırlanıyorduk." dedi.

Kurduğu küçük ve mütevazi bir evde yaşamak için hazırlıklar yaptığını anlatan Durra, İsrail saldırılarının söz konusu evi yerle bir ettiğini ifade etti.

Durra, "Burada sevinç için gereken unsurların bulunmadığı koşullarda yaşıyoruz ama gene de sevinmek istiyoruz. Okul içerisinde yeteri kadar üst baş ve yatak yok. Eşimin hayali beyaz gelinlik giymekti." diye konuştu.

"Tüm kıyafetlerim ve hazırladığım her şey kaybolup gitti"

Düğün hazırlıkları için yaptıkları her şeylerinin İsrail saldırılarında yıkılan evlerinde kaldığını aktaran gelin Sare Ebu Toha da şöyle devam etti:

"Düğün için tüm hazırlıklarımı yapıp odamı bile hazırlamıştım. Ancak savaş her şeyi mahvetti. Tüm kıyafetlerim ve hazırladığım her şey kaybolup gitti. Çocuk sahibi olmayı umuyorduk ve çocuklarımızın küçük evimizde büyüyeceğini hayal ediyorduk. Küçük bir işletme açmayı da planlıyorduk."

Kaynak: AA / Güncel

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