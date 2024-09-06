Üye Girişi
Haberler

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de düğün töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi. Törende damat ve davetliler, İsrail'in saldırılarına rağmen umutlarını ve sevinçlerini koruduklarını belirtti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan okulda, Filistinli bir çift için düğün töreni düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde günlük yaşam zor şartlar altında da olsa devam ediyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin sığındığı bir okulda Muhammed Halid Radi ile Hannan Ebu Tarbuş dünya evine girdi.

Okulun bahçesinde kıyılan nikahın ardından damat Radi tebrikleri kabul ederken, törene katılanlara ikramlar dağıtıldı, Filistinli gençler darbuka çalarak eğlendi.

Damat Radi, İsrail'in saldırılarına ve tüm acılara rağmen Hannan ile evlendiğini, İsrail'in kendilerine yaşattığı tüm acılara, yıkımlara ve ölümlere rağmen yılmayacaklarını belirtti.

Radi, çocukların gülümsemesi ve kendi sevincinin İsrail'in Filistinlileri yok etme emellerini boşa çıkaracağını söyledi.

Damadın babası Halid Radi, "Gazze'de tüm yaşananlara rağmen gülüşümüz ve sevincimiz düşmanı kahredecek. Acılara, ve yaralara rağmen kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel İsrail Dünya Gazze

Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Engin Polat'ın tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti
Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi! 7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman, nerede çekildi? Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor?
title