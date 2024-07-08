Üye Girişi
Haberler

İsrail Saldırıları ve Yardım Engeliyle Gazze'de Bir Çocuk Daha Açlıktan Öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen 6 yaşındaki Hikmet Raad Ahmed Bedir'in amcası, çocuğun tedavi ve gıda eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Gazze'deki hükümetin açıklamalarına göre, 3 bin 500 çocuk açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya. İsrail ve ABD yönetimleri ise insani yardımı siyasi baskı aracı olarak kullanarak açlığı derinleştiriyor ve insani durumu ağırlaştırıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha açlıktan öldüğü bildirildi.

Açlıktan ölen 6 yaşındaki Hikmet Raad Ahmed Bedir'in amcası Hikmet Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk için gerekli tıbbi bakımı ve gıdayı sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yeğeniyle birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne geldiklerini anlattı.

"Kuzeyden güneye yiyecek ve gıda olduğu düşüncesiyle geldik. Ancak ne yazık ki burada da çocuklara uygun yiyecek, hatta tedavi bile yok. Dolayısıyla sağlık durumu kötüleşti ve açlıktan dolayı vefat etti." diyen amca Hikmet Bedir, sadece küçükler için değil yetişkinler için de gıda ve yiyeceğin olmadığını vurguladı.

"Gazze'de yüzde 100 açlık var"

Gazze'de başka çocukların da yeğeni gibi açlıktan ölmemesi için dünyanın özgür insanlarına "yardım" çağrısında bulunan acılı amca, "Gazze'de yüzde 100 açlık var. Evet yüzde 70-80 değil, yüzde 100 açlık var. Aynen bu çocuklar gibi biz yetişkinler de yemek bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya Ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Sağlık kaynakları, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Çocuk Gazze Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
title