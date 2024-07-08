İsrail Saldırıları ve Yardım Engeliyle Gazze'de Bir Çocuk Daha Açlıktan Öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuğun daha açlıktan öldüğü bildirildi.

Açlıktan ölen 6 yaşındaki Hikmet Raad Ahmed Bedir'in amcası Hikmet Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk için gerekli tıbbi bakımı ve gıdayı sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yeğeniyle birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne geldiklerini anlattı.

"Kuzeyden güneye yiyecek ve gıda olduğu düşüncesiyle geldik. Ancak ne yazık ki burada da çocuklara uygun yiyecek, hatta tedavi bile yok. Dolayısıyla sağlık durumu kötüleşti ve açlıktan dolayı vefat etti." diyen amca Hikmet Bedir, sadece küçükler için değil yetişkinler için de gıda ve yiyeceğin olmadığını vurguladı.

"Gazze'de yüzde 100 açlık var"

Gazze'de başka çocukların da yeğeni gibi açlıktan ölmemesi için dünyanın özgür insanlarına "yardım" çağrısında bulunan acılı amca, "Gazze'de yüzde 100 açlık var. Evet yüzde 70-80 değil, yüzde 100 açlık var. Aynen bu çocuklar gibi biz yetişkinler de yemek bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya Ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Sağlık kaynakları, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.