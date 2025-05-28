İsrail Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu toplam 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı da var.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alına bilgiye göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli öldü.