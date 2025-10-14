Haberler

İsrail Saldırganları Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Kesti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Berdele köyüne saldırarak Filistinli bir çiftçiye ait 150'ye yakın zeytin ağacını kesti. Saldırılar, İsrail güçlerinin korumasında gerçekleşiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırarak onlarca zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, gece saatlerinde Kuzey Ağvar'daki Berdele köyüne saldırdı.

Saldırgan İsrailliler köydeki Sultan Raşit Mubsit isimli Filistinliye ait 150'ye yakın zeytin ağacını kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin korumasında bölgeye sık sık saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar
Haftalar önce kovulan Mourinho Fenerbahçe'yi yine karıştırdı

Ne yaptı ne etti yine Fener'i karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.