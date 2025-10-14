İsrail Saldırganları Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Kesti
İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Berdele köyüne saldırarak Filistinli bir çiftçiye ait 150'ye yakın zeytin ağacını kesti. Saldırılar, İsrail güçlerinin korumasında gerçekleşiyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin köyüne saldırarak onlarca zeytin ağacını kesti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, gece saatlerinde Kuzey Ağvar'daki Berdele köyüne saldırdı.
Saldırgan İsrailliler köydeki Sultan Raşit Mubsit isimli Filistinliye ait 150'ye yakın zeytin ağacını kesti.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin İsrail güçlerinin korumasında bölgeye sık sık saldırılar düzenlediği ifade edildi.
Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel