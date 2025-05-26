İsrail Sağcı Grubu UNRWA Merkezine Baskın Düzenledi

İsrailli sağcı bir grup işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkez binasına baskın gerçekleştirdi.

UNRWA merkezine düzenlenen baskına, muhalefetteki aşırı sağcı İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky öncülük etti.

Malinovsky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baskının İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin İbrani takvimine göre yıl dönümüne denk geldiğini belirterek "Bugün, Kudüs'ün merkezindeki eski UNRWA karargahını kurtarabildiğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetine seslenen Malinovsky, "İsrail hükümeti, biz buradayız. Egemenliğin nasıl uygulandığını gelip görmeniz için davetlisiniz. UNRWA artık burada değil ve geri dönmesi için hiçbir neden yok." dedi.

UNRWA'dan, baskına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail hükümeti, 30 Ocak'ta yürürlüğe giren kararla UNRWA'nın Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, 24 Ocak'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki tüm tesislerini boşaltması ve faaliyetlerini durdurması çağrısında bulunmuştu.

Bunun ardından UNRWA, 1951'den bu yana faaliyet gösterdiği Şeyh Cerrah'taki merkez binası, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kliniği, mesleki eğitim merkezi ve bazı okulları boşaltmıştı.

BM ise İsrail'e söz konusu kararı geri çekmesi için çağrılarda bulunmuş ancak bu çağrılar sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Meclisi (Knesset), 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan, ayrıcalık ve olanaklarını iptal eden iki yasayı büyük çoğunlukla kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.