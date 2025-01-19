İsrail, Rehinelerin Serbest Bırakıldığını Açıkladı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üç rehinenin İsrail topraklarında olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kaçırılan her rehinenin serbest bırakılacağı" sözünü verdi. Görevi yarın sona erecek ABD Başkanı Joe Biden da, kendisinin ve Donald Trump'ın ekiplerinin ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması için "son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından" memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)'den yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan rehineler IDF ve ISA güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdiler" denildi.

Netanyahu: "Söz veriyorum: herkesi eve getireceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Romi, Doron ve Emily; bütün bir ulus sizi kucaklıyor, eve mutlu dönüşler. Bu an, İsrail'in kahramanları olan kahraman savaşçılarımızın fedakarlıkları ve mücadeleleri sayesinde elde edildi.Söz veriyorum: herkesi eve getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Katz: "İsrail Devleti, kaçırılan her kişi, dönene kadar dinlenmeyecek ve sessiz kalmayacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da yaptığı sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Romi, Doron ve Emily eve döndüler. Bu, artık kendilerini ve ailelerini yüreğinde kucaklayan bütün bir ulus için bir umut anıdır. İsrail Silahlı Kuvvetleri askerlerini, güvenlik sistemini ve onları ailelerinin bağrına döndürmek için özveriyle çalışan herkesi selamlıyorum. İsrail Devleti, kaçırılan her kişi, hayatta olanlar ailelerine ve yaşamla cenaze arasında olmayanlara dönene kadar dinlenmeyecek ve sessiz kalmayacak."

Biden: "Trump'ın ekibiyle son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından memnuniyet duyuyorum"

ABD Başkanlık görevine yarın veda edecek olan Joe Biden, "On yıllardır dış politika alanında çalışıyorum ve bu, parçası olduğum en zorlu müzakerelerden biri" dedi.

Biden, şöyle konuştu: "Şimdi bölge temelden değişti. Hamas'ın uzun süredir liderliğini yapan Yahya Sinvar öldü. Hamas'ın Orta Doğu'daki destekçileri, ABD tarafından desteklenen İsrail tarafından ciddi şekilde zayıflatıldı. Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri olan Hizbullah, liderliği yok edildiği için savaş alanında önemli ölçüde zayıfladı..."

Joe Biden, kendisinin ve Donald Trump'ın ekiplerinin ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılmasının "son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından" memnuniyet duyduğunu söyledi. Biden, diyaloğun "hem gerekli ve etkili hem de eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti ve bölgedeki başarının "ısrar ve bölgedeki dostlarımıza sürekli destek ve caydırıcılıkla desteklenen diplomasiye olan inancı" gerektireceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Starmer da açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Kier Starmer da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı basın açıklamasında, İngiliz-İsrailli bir kadınla birlikte diğer iki rehinenin serbest bırakılmasını "harika ve gecikmiş bir haber" olarak nitelendirdi. Starmer, ayrıca dünyanın Hamas militanları tarafından hala esir tutulanları unutmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.