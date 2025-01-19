İsrail Rehineleri Serbest Bırakıyor: Ateşkes Bugün Yürürlüğe Girdi

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini resmi olarak aldığını doğruladı. Gazze'de ateşkes Türkiye saatiyle 12.15'te yürürlüğe girdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini resmi olarak aldığını doğruladı. Başbakanlık, güvenlik kurumunun şu anda "ayrıntıları kontrol ettiğini" bildirdi. Gazze'de ateşkes, Türkiye saatiyle 12.15'te yürürlüğe girdi. Başbakanlık, hükümetin rehinelerin iadesi konusundaki yetkili ismi Gal Hirsch'in bugün İsrail'e iade edilmesi beklenen üç kadın rehinenin ailelerini bilgilendirdiğini de açıkladı.

Hamas, üç kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'de serbest bırakacak.