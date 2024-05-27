- İsrail Refah'ta çadır kampı vurdu: 20 ölü

REFAH - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, can kaybının artması bekleniyor.

Saldırının düzenlendiği bölgenin İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği bir bölge olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.