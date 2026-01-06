Haberler

İsrail televizyonuna göre, son esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı açılmayacak

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmayacağını açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun görüşmelerinde, Mısır sınırındaki kapının açılması ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cenazesi teslim edilmeden, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve işgal altında tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü kurmaylarıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu ele aldığı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması için bir süre belirleyeceği ifade edildi.

Görüşmede, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'deki çatışmalarda öldürülen İsrailli asker Ran Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Netanyahu'nun kurmaylarına, ABD yönetiminin de Gvili'nin cenazesi teslim edilmeden Refah Sınır Kapısı'nın açılmaması konusuna destek verdiğini söylediği aktarıldı.

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de verdi. İsrailli asker Gvili'nin cesedine ise henüz ulaşılamadı.

İsrail yönetimi, varılan ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmadı.

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
