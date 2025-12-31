Haberler

İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlandığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen açmadığı Refah Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişlere izin vermeye hazırlanıyor. Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretinin ardından bu gelişmenin yaşandığı belirtiliyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine rağmen bugüne kadar açmayı reddettiği Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişlere izin vermeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinden dönmesinin ardından Refah geçişinin açılacağını aktardı.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek bir dizi konuyu ele aldığı ziyareti sırasında, Washington yönetiminin Refah'ın açılması için İsrail'e baskı yaptığı kaydedilen haberde, Tel Aviv yönetiminin sınır geçişini çift yönlü açmayı kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Başbakan Netanyahu'nun ABD'den dönmesinin ardından, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedi teslim edilmese de Refah'ın çift yönlü geçişlere açılacağı ileri sürüldü.

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın taraflar arasında 13 Ekim'de gerçekleşen karşılıklı esir takasının ardından açılması gerekiyordu. İsrail, çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı'nın açılışını reddetmiş, süreci ertelemişti.

İsrail, daha önce Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü