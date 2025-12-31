İsrail'in Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlandığı bildirildi

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine rağmen bugüne kadar açmayı reddettiği Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişlere izin vermeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinden dönmesinin ardından Refah geçişinin açılacağını aktardı.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek bir dizi konuyu ele aldığı ziyareti sırasında, Washington yönetiminin Refah'ın açılması için İsrail'e baskı yaptığı kaydedilen haberde, Tel Aviv yönetiminin sınır geçişini çift yönlü açmayı kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Başbakan Netanyahu'nun ABD'den dönmesinin ardından, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedi teslim edilmese de Refah'ın çift yönlü geçişlere açılacağı ileri sürüldü.

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın taraflar arasında 13 Ekim'de gerçekleşen karşılıklı esir takasının ardından açılması gerekiyordu. İsrail, çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı'nın açılışını reddetmiş, süreci ertelemişti.

İsrail, daha önce Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın "tüm esirler teslim edilince" iki yönlü açılacağını iddia etmişti.