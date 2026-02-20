Haberler

İsrail, ramazanın ilk cumasında izinleri olmasına rağmen Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Ramazan'ın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Kudüs'e girişine yönelik kısıtlamaları artırarak, Batı Şeria'dan gelen binlerce kişiyi kontrol noktalarında geri çevirdi.

İsrail, ramazanın ilk cumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin Batı Şeria'dan Kudüs'e girişini engelledi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Binlerce Batı Şeria sakini Kalendiya kontrol noktasında toplandı, işgal makamları 10 bin kişilik kota dolduğu gerekçesiyle onları Kudüs'e almayı reddetti." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya ulaşmak için Kudüs'ü çevreleyen askeri kontrol noktalarında toplandı.

Askeri kontrol noktalarında çok sayıda Filistinlinin geri çevrildiği ve Kudüs'e geçişine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail engeline takılan Filistinlilerin bazılarının, Tel Aviv yönetiminden geçiş için önceden izin aldığı, buna rağmen kontrol noktalarından geri çevrildikleri belirtildi.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru yanıt buldu
Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz

İfadesinde geçen ünlü Türk teknik direktörün ismi şaşırttı