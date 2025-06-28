İsrail, Ramallah'ta Filistin tarım arazilerini ateşe verdi

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçları ve otluk alanlarını ateşe vererek büyük bir tarım arazisine zarar verdi. Yangını söndürmek isteyen yerel halkın alana ulaşmasına da izin verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinin doğusundaki Yebrud beldesinde Bab el-Vad bölgesine sızarak, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazileri ile otluk alanları ateşe verdi

Yangın hızla yayılarak büyük bir tarım alanına zarar verdi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yangını söndürmek isteyen bölge sakinlerinin alana ulaşmasını da engelledi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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