İsrail Protestosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafına Gazlı İçecek Döktüğü İddia Edilen Sanıklar Beraat Etti

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto amacıyla gazlı içececeği AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı önüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına döktükleri gerekçesiyle haklarında "siyasi parti malına zarar vermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılan iki sanığın beraatına hükmedildi.

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Yıldırım Doğan ve Mehmet Altın ile avukatları Kemal Özgür Yetkin katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünde, sanıkların iştirak iradesiyle AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığı giriş kapısına gittiklerini, çalkaladıkları gazlı içeceği AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile binanın içerisine doğru döktüklerini ifade ederek, "İçeceği Cumhurbaşkanı'nın resmine dökmekten ibaret fiillerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olduğu, bahse konu fiillerin Cumhurbaşkanına hakaret suçuna temas ettiği anlaşılmıştır" dedi.

Eylemin yasal protesto hakkı kapsamında olmadığını savunan savcı, sanıkların kayda aldıkları eylem sırasında vatandaşları "gazlı içeceği AK Parti il ve ilçe merkezlerine dökmeye çağırdığını" ve bu suretle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediklerini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "siyasi parti malına zarar vermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Yıldırım Doğan, esasa ilişkin savunmasında, savcının görüşünü kabul etmeyerek, "İddianamede hakkımda gerçek olmayan bir suç yaratılmıştır. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık Altın ise "Ben kesinlikle Cumhurbaşkanı ile ilgili herhangi bir söylemde bulunmayıp, kola döktüğüm esnada da Cumhurbaşkanının posterinin sadece silüeti gözükmekteydi. Zaten ışıktan kaynaklı da herhangi bir şekilde posteri görmedik. Amacım kesinlikle Cumhurbaşkanına saygısızlık yapıp, hakaret etmek değildi" diye konuştu.

Avukat Yetkin de eylemde partiye maddi bir zarar gelmediğini, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarının da oluşmadığını ifade etti.

Müvekkili Yıldırım Doğan'ın, İsrail'in Filistin halkına soykırıma varan vahşetini protesto etmek istediğini anlatan Yetkin, "Cumhurbaşkanına hakaret de söz konusu değildir. Hedef alınan Cumhurbaşkanı değildir. Kola damlacıkları, Cumhurbaşkanının silüetine istemsiz şekilde denk gelmiştir. Kast söz konusu değildir. Müvekkillerimin beraatını isterim" diye konuştu.

Hakim, iki sanığın da atılı suçlardan beraatına hükmedildi.

Avukat Yetkin, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Müvekkil, AKP'nin İsrail ile ticaret yapmasını protesto etmek istemiş ve bu amaçla AKP ilçe teşkilatının önüne kola dökmüştür. Damlaların bir kısmı Cumhurbaşkanının fotoğrafının silüetine sıçramıştır. Bu nedenle müvekkiller hakkında kamu malına zarar vermek, Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından dava açıldı. Bugün tüm suçlardan beraat kararı verilmiştir. Aslında böyle bir yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. İfade ve düşünce özgürlüğü suç olamaz, temel bir insan hakkıdır, barışçıl protesto anayasal bir haktır" diye konuştu.