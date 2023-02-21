İsrail Protestolara Rağmen Yargı Reformuna Yeşil Işık Yaktı

KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail parlamentosu Salı günü, yaygın kamuoyu muhalefetine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin yargı sistemini elden geçirmeyi amaçlayan tartışmalı planının önünü açmak üzere oyladı.

KUDÜS, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail parlamentosu Salı günü, yaygın kamuoyu muhalefetine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin yargı sistemini elden geçirmeyi amaçlayan tartışmalı planının önünü açmak üzere oyladı.

Hararetli geçen tartışmaların ardından yargı reformunun ilk iki tasarısı, bağlayıcı olmayan nitelikteki ilk okumada onaylandı. Parlamentodaki 120 sandalyeden 63'ü tasarılar lehinde, 47'si aleyhte oy kullanırken, 10 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Netanyahu'nun aşırı dindar ve milliyetçi yeni koalisyon hükümetinin üyeleri sonucu kutladı. Netanyahu da, oylamanın ardından sonuca ilişkin Twitter'da "Harika bir gece ve harika bir gün" paylaşımında bulundu.

İlk tasarı, hakimleri atayan dokuz üyeli komitenin yapısını değiştirecek, hukukçuların etkisini sınırlayacak ve hükümete salt çoğunluk sağlayacak. Yasa onaylandığı takdirde, hükümete hakimleri seçme olanağı tanınacak.

Diğer tasarı ise Anayasa Mahkemesi'nin meclisten geçen temel yasaları anayasaya aykırı olsalar dahi iptal etme yetkisini ortadan kaldıracak.

Oylama, iktidardaki koalisyonun iki tasarıyı artık son ikinci ve üçüncü okuma için parlamentoya getirebileceği, ardından yasalaşarak reformu başlatabileceği anlamına geliyor.

Muhalefet kanadı ise yasa tasarılarının hukuk sistemini zayıflatacağı ve siyasallaştıracağı konusunda uyarıda bulunuyor. Muhalefetin merkezci lideri Yair Lapid, Twitter'da koalisyonu eleştirerek, "Koalisyon üyeleri, tarih sizi bu gece demokrasiye, ekonomiye ve güvenliğe verdiğiniz zarar ile İsrail halkını parçalara ayırdığınız ve umursamadığınız gerçeği için yargılayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail toplumunu ikiye bölen reform büyük kargaşaya yol açtı. Oylama başlarken on binlerce İsrailli Pazartesi günü Kudüs'te parlamento önünde gösteri yaptı. Göstericiler İsrail bayrakları taşıyarak "Demokrasi!" sloganları attı.

Protestocuların en büyük endişesi reformun tüm gücü Netanyahu'nun elinde toplaması. İsrail'in en uzun süre ülkeyi yöneten lideri, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili bir ceza davasıyla karşı karşıya ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara, önerilen reforma dahil olmasının kendisini çıkar çatışmasına soktuğu konusunda uyarıyor.