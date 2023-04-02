İsrail polisinin öldürdüğü Filistinli doktorun cenazesi toprağa verildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Filistinli doktor Muhammed el-Asibi son yolculuğuna uğurlandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen 26 yaşındaki Filistinli doktor Muhammed el-Asibi son yolculuğuna uğurlandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Asibi'nin naaşı, Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesindeki evinden alınarak kalabalık bir konvoy eşliğinde bölgedeki Es-Sikati Mezarlığına getirildi.

Asibi'nin naaşı binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ne olmuştu?

İsrail güçleri, 1 Nisan gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda bir Filistinliyi kimlik kontrolü yapan polislerden birinin silahını alma girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürmüştü.

İsrail polisi, öldürülen kişinin Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir Filistinli olduğunu bildirmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, Filistinlileri copla darbederek buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar vermişti.

Mescid-i Aksa'yı bir süre giriş ve çıkışlara kapatan İsrail güçleri daha sonra Aksa'nın kapılarını tekrar açmıştı.