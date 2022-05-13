İsrail polisinin müdahalesinde, Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabut düşme tehlikesi yaşadı - Haberler

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İsrail polisinin müdahalesinde, Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabut düşme tehlikesi yaşadı

AA - Güncel
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İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına İsrail polisi sert kullanarak engel oldu.

İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına İsrail polisi sert kullanarak engel oldu. Olayların çıktığı cenazede polis, kalabalığa cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken Akile'nin tabutu da yere düşme tehlikesi yaşadı.

AA / Güncel

Al Jazeera, İsrail, Polis, Güncel, Haberler

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