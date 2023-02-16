İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği birden fazla görüntü sosyal medyaya yansıdı

İsrail polisinin, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampında yer alan kontrol noktalarında Filistinlileri darbettiği birden fazla görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerden birinde, Şuafat Mülteci Kampı girişinde bir İsrail polisi, Filistinli bir çocuğu arabadan indirerek üstündeki kıyafetleri çıkarttırıyor. Polisin, kıyafetlerini çıkarmış erkek çocuğuna silah doğrulttuğu ve onu darbettiği görülüyor.

Ayrıca çocuğun indirildiği arabadaki Filistinlilerin müdahale etme çabasına karşı İsrail polisinin arabanın kapısını iterek bir kadını sıkıştırdığı anlar da kameraya yansıyor.

Cep telefonu ile çekilmiş bir başka görüntüde ise, Şuafat Mülteci Kampındaki bir yaya kontrol noktasında İsrail askerleri Filistinli bir çocuğa tekme atıyor.

Başka bir görüntüde de, İsrail polisinin, sokakta Filistinli bir adama ayakkabılarını, montunu ve üst giyimini çıkarttırdığı, çantasını boşalttırdığı görülüyor.

Ayrıca İsrail polisinin, Şuafat Mülteci Kampı'na pazar düzenlediği baskında Filistinli genç bir kızı yerde sürüklediği anlar da güvenlik kameralarınca kaydediliyor.

Son dönemde, İsraillilere yönelik saldırıların faillerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı sakinlerinden olması nedeniyle bu bölgeye yönelik polis baskısı artmıştı.

Bir polisin ekim ayındaki silahlı saldırıda Şuafat Mülteci Kampı kontrol noktasında öldürülmesinin ardından İsrail güvenlik güçleri kampı günlerce kuşatmaya almış ve giriş-çıkışları kısıtlamıştı.