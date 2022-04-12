İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) polise bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Filistinlinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Askalan'da kontrol esnasında bir Filistinli bıçakla polise saldırdı.

Saldırı sonrasında İsrail polisinin ateş açtığı Filistinli olay yerinde hayatını kaybederken, polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail medyası ise öldürülen Filistinlinin İsrail'de kaçak olarak bulunduğu, 40 yaşlarında ve el-Halil kökenli olduğunu aktardı.