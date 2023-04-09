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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla ilgili tavsiye

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla ilgili tavsiye

Güncel Haberler

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, polis, Pesah (Hamursuz) Bayramı'nın ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle durum değerlendirmesi yaptı.

Polis, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, ramazanın son 10 gününde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinden de sorumlu olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise polisin bu görüşüne tepki gösterdi. Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının engellenmesinin teröre teslim olmak anlamına geleceğini belirtti ve Mescid-i Aksa'nın ramazanın son 10 gününde Yahudi yerleşimcilere kapatılmaması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun İsrail polisi varlığı dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlanan İsrail polisi, teravih namazının son rekatlarında gelenlerin Aksa'ya girişini engelledi, içerdekilerin çıkmasına izin verdi.

Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel

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