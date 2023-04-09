İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla ilgili tavsiye

İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayının son 10 gününde Mescid-i Aksa'ya baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, polis, Pesah (Hamursuz) Bayramı'nın ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle durum değerlendirmesi yaptı.

Polis, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, ramazanın son 10 gününde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının durdurulması yönünde görüş bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinden de sorumlu olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise polisin bu görüşüne tepki gösterdi. Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının engellenmesinin teröre teslim olmak anlamına geleceğini belirtti ve Mescid-i Aksa'nın ramazanın son 10 gününde Yahudi yerleşimcilere kapatılmaması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun İsrail polisi varlığı dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlanan İsrail polisi, teravih namazının son rekatlarında gelenlerin Aksa'ya girişini engelledi, içerdekilerin çıkmasına izin verdi.

Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında zaman zaman arbede yaşandı.