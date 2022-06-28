İsrail polisinden Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın İsrail polisi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi yakalama gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. İsrail polisi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi yakalama gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, şüpheli bir kişinin, Mescid-i Aksa'daki El-Meclis Kapısında bulunan polislere yaklaştığı ve birini bıçaklamaya çalıştığı, sonrasında ise Aksa'ya doğru kaçtığı ifade edildi. Bölgede bulunan İsrail polisleri, şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyada ise İsrail polisinin, olayla ilgili Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediği görüntüler paylaşıldı. AA / Gülşen Topçu - Güncel Güncel Haberler

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