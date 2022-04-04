İsrail polisinden "DEAŞ bağlantısı" iddiasıyla İsrail vatandaşı 50 Filistinliye gözaltı - Haberler

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İsrail polisinden "DEAŞ bağlantısı" iddiasıyla İsrail vatandaşı 50 Filistinliye gözaltı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail polisinden 'DEAŞ bağlantısı' iddiasıyla İsrail vatandaşı 50 Filistinliye gözaltı

İsrail polisi "terör örgütü DEAŞ'a destek verdikleri" iddiasıyla İsrail vatandaşı 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi "terör örgütü Deaş'a destek verdikleri" iddiasıyla İsrail vatandaşı 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığı habere göre, " Deaş'ı desteklediği" iddiasıyla gözaltına alınan İsrail vatandaşı 50 Filistinli, sorgulanmak üzere İç Güvenlik Servisi Şin-Bet'e sevk edildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "ülkenin orta bölgesindeki Kalansuva beldesinde dün 30 yaşındaki bir Arap vatandaşın Deaş'a destek verdiği şüphesiyle gözaltına alındığı" duyuruldu.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmiş, Hadera şehrinde 27 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda da 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail polisi, 22 ve 27 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıların DEAŞ bağlantılı olduğunu duyurmuştu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de gözaltı operasyonları başlatmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Gözaltı, İsrail, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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