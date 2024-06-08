İsrail Polisi Saldırıda Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurduğu saldırılarda ağır yaralanan İsrail polisinin öldüğü bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Arnon Zmora isimli başkomiserin esirlerin kurtarıldığı sırada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği şiddetli saldırılarda 80 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.