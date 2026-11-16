İsrail polisi, Netanyahu'nun Arap partilerini hedeflediği iddiasına soruşturma başlattı

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İsrail polisi, 27 Ekim seçimlerinin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" söylemleriyle hedef almak için polis güçlerini kullandığı yönündeki iddialara ilişkin iç soruşturma başlattı.

İç soruşturma kararı, Netanyahu'nun Genel Sekreteri Ido Norden'in seçimden yalnızca bir gün önce üst düzey polis yetkililerini arayarak ihbarda bulunduğu ve sandıklar açılmadan önce İsrail'in güneyindeki 3 Raam aktivistini seçimlere hile karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına aldırttığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Komiser Daniel Levy'nin seçim günü polisin yaptığı gözaltılara ilişkin iç soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

İsrail Polisi Genel Komiser Yardımcısı Yair Hezroni'nin yürüteceği ve bulgularını bir hafta içinde sunacağı iç soruşturmanın "tüm sistemsel, kurumsal ve komuta ile ilgili yönleri" kapsayacağı vurgulandı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise Komiser Levy'nin kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantılarda, "Başbakanlık Ofisi'nin bizi kandırmış olması mümkün" dediği kaydedildi.

Başsavcı, Netanyahu ve polis hakkındaki iddialara ilişkin cezai soruşturma açmayı değerlendiriyor

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, "seçimleri çaldıklarını" ileri sürerek Arap partilerini hedef alan kampanya yürütmek için Başbakanlık Ofisi'nin polisi kullandığı yönündeki iddialar üzerine cezai soruşturma açılması ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu.

Başsavcı Baharav-Miara ve Devlet Savcısı Amit Aisman, yayımladıkları ortak açıklama ile polisten iç soruşturmayı durdurmasını talep etti ve Başbakanlık Ofisi'nden polise söz konusu ihbarların nasıl yapıldığına ilişkin cezai soruşturma açılabileceğine işaret etti.

"Konunun tüm yönleriyle inceleneceğinin" altını çizen Başsavcı Baharav-Miara, polisten konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Savcılığı ile tam bir koordinasyon sağlanana ve soruşturmanın kapsamı hakkında karar alınana kadar beklemesini talep etti.

Muhalefetten cezai soruşturma çağrısı

İsrail'de hükümet kurma girişimlerini sürdüren muhalefet bloğu da Başbakanlık Ofisi'nin İsrail polisini 27 Ekim seçimine "siyasi müdahalede bulunmak" için kullandığı iddialarına ilişkin cezai soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi Milletvekili ve eski iç istihbarat teşkilatı Başkanı Yoram Cohen, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği açık mektupta, "Devletin kolluk kuvvetlerinin tam da seçim günü (Netanyahu hükümeti adına) siyasi çıkarlar için kullanılmış olabileceği endişesi, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir inceleme gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ise İsrail polisinin "boğazına kadar bu işin içinde" olduğunu vurguladı.

Milletvekili Kariv, Arap partilerini seçimleri çaldığı iddiasıyla hedef alan kampanyaya ilişkin olayın merkezinde Netanyahu'nun yakın çevresinin olduğunu belirterek İsrail polisi, Şin-Bet ve Netanyahu'ya yakın isimlere seçmenlerin ve seçilmişlerin haklarını zedeleme girişimine karıştıkları iddiaları hakkında kamuoyuna izahat vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi'nden milletvekili seçilen eski üst düzey polis memuru Yoav Segalovitz de "Şüpheler, her düzeyde ve her görevde, olaya karışan herkesi içeren, acil, bağımsız ve kapsamlı bir cezai soruşturmayı gerektiriyor." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinde tarihi başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" iddiasıyla hedef almak için iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullandığı iddia edilmişti.

Seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin gözaltına alınmasının Netanyahu'ya yakın kişiler tarafından önceden planlandığı ve Netanyahu'nun bu plan çerçevesinde "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarını seçim günü gündeme getirdiği aktarılmıştı.

Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlendiğine işaret edilmişti.

Kaynak: AA