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İsrail Polisi Netanyahu Karşıtı Göstericileri Gözaltına Aldı

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İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyen 6 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

TEL İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haberde, göstericilerden 6'sının kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece "Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını" protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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