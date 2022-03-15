İsrail polisi Negev Çölü bölgesinde bir Filistinliyi öldürdü - Haberler

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İsrail polisi Negev Çölü bölgesinde bir Filistinliyi öldürdü

AA - Güncel
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İsrail polisi Negev Çölü bölgesinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinin Necef (Negev) Çölü bölgesindeki Rahat kentinde İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail polisinin Necef (Negev) Çölü bölgesindeki Rahat kentinde İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahat kentinde "iki şüpheliyi" tutuklamak amacıyla operasyon düzenlendi.

Açıklamada, operasyonda İsrail vatandaşı bir Filistinlinin polis tarafından açılan ateşle öldürüldüğü, "olay yerinde zanlıya ait tabanca, av tüfeği ve mühimmat" ele geçirildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar ise öldürülen kişinin 27 yaşındaki Sind el-Herbid olduğu bilgisini paylaştı.

Filistinli resmi makamlarından olaya dair henüz açıklama yapılmadı.

AA / Güncel

İsrail, Güncel, Haberler

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