İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İsrail polisi, çok sayıda Filistinlinin, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı Eski Şehir'e girişine izin vermedi.

İsrail polisi, Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etti. Ayrıca İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin vermediği bazı gençleri tartakladı.

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.