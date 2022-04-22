İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin tepki gösterenlere ses ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu, Mescid-i Aksa avlusundaki bir ağaçta yangın çıktı.

AA / Güncel