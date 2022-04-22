İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)
AA - Güncel
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İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail polisi sabah namazının ardından kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin tepki gösterenlere ses ve gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu, Mescid-i Aksa avlusundaki bir ağaçta yangın çıktı.
AA / Güncel