İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3) - Haberler

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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

AA - Al Qastal - Güncel
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Görüntü Dökümü: İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusundakilere müdahalesi Kameramanın kayıt esnasında yaralanması İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusunda konuşlanması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Görüntü Dökümü:

İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusundakilere müdahalesi

Kameramanın kayıt esnasında yaralanması

İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusunda konuşlanması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)

AA / Al Qastal - Güncel

İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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