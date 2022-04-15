İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (3)
Görüntü Dökümü: İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusundakilere müdahalesi Kameramanın kayıt esnasında yaralanması İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusunda konuşlanması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.
Görüntü Dökümü:
İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusundakilere müdahalesi
Kameramanın kayıt esnasında yaralanması
İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusunda konuşlanması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.