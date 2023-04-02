Üye Girişi
Haberi Paylaş
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Güncel Haberler

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

İsrail Aksa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title